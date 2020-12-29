Якщо вам хочеться з кимось поспілкуватися, домовтеся зателефонувати або по відеозв'язку, радять експерти.

Багатьом через пандемію коронавірусу довелося скасувати плани на Новий рік і Різдво, і це означає, що деякі будуть зустрічати свята на самоті.

Читайте такожНайгірші часи пандемії COVID-19 ще попереду - головний інфекціоніст СШАВидання Бі-бі-сі поговорило з двома експертами - фахівцем з організації, що займається проблемами психічного здоров'я, і жінкою, яка завжди відзначає Різдво одна і вважає, що це здорово. Вони дали поради людям, які залишаться одні під час свят.

1. Злитися - це нормально

Якщо людина відчуває злість через зірвані плани, це абсолютно нормально. "Ми опинилися в надзвичайних обставинах, і, мені здається, у людей є право злитися, відчувати смуток і розчарування", - говорить журналістка Хелен Рассел, автор книги "Як правильно сумувати".

"Потрібно визнати, що печаль існує, не чинити опір їй і дозволити собі посумувати. Якщо пригнічувати в собі негативні думки, то результат буде плачевний: вони повернуться, і вам стане ще гірше", - говорить Рассел. За її словами, багато людей погано справляються зі змінами в житті, тому відчуття тривожності - цілком звичайна річ.

2. Стримайте свої очікування

"Можливо, ви сподівалися радісно провести Різдво в колі сім'ї, думали, що це буде ідеальне свято, але, на жаль, цього не станеться", - каже Марта Міллс, яка щороку відзначає Різдво одна.

Колись вона ненавиділа цей день, але зараз їй подобається бути наодинці з собою. Вона склала в" Твіттері " список корисних порад для тих, хто опиниться в схожій ситуації.

За її словами, дуже важливо прийняти для себе, що цього року свято буде іншим. Вона також пропонує змінити те, як ви зазвичай в цей день одягаєтеся.

"Ви можете змінити правила і зробити все по-іншому", говорить вона. Міллс зізнається, що в цей день може собі дозволити все, що завгодно. Вона повністю присвячує його собі і потурає своїм слабкостям.

Якщо у вас є особливі традиції або певні способи провести час, які в цьому році неможливі, можна вирішити для себе, що вони поставлені на паузу, а не скасовані. Скажіть собі, що їх можна буде відновити в наступному році, навіть якщо це трапиться влітку, радить організація з психологічної допомоги Mind.

3. Гарненько все розплануйте

Коли ви прокинетеся напередодні свята, у вас повинен бути чіткий план дій. "Мені доводиться себе стримувати, щоб не почати планувати Різдво занадто рано", - каже Марта.

Вона розбиває день на частини. Придумайте, що у вас буде на сніданок, виділіть час на читання або прогулянку, перегляд фільму і спілкування з родичами по телефону.

"Запасіться смачною їжею, зателефонуйте знайомим і родичам по відеозв'язку або відправте їм вітальні повідомлення. Нехай у вас буде якийсь план на день", - радить вона.

Mind також рекомендує виділити час для створення затишку в домі.

"Розвісьте ялинкові іграшки або фотографії. Можете навіть просто зробити прибирання. І заплануйте щось приємне після Різдва. Якщо чекати чогось дуже хорошого, це може значно поліпшити ситуацію", - зазначає організація.

4. Займайтеся тим, що доставляє вам радість

Весь день займайтеся тим, що вам подобається. "Це може бути ранкова пробіжка, відеоігри або головоломки", - рекомендує Mind. Можна прийняти гарячу ванну, взявши з собою хорошу книгу, або просто повалятися на дивані в своїй улюбленій піжамі.

Якщо вам не потрібно нікуди їхати і немає необхідності спілкуватися з іншими людьми, ви можете просто зосередитися на тому, що приносить вам радість. Купіть собі подарунок або щось, про що ви давно мріяли. І загорніть це в подарункову упаковку, щоб відкрити в день свята!

"Робіть те, що вам приємно по відчуттях. Мені, наприклад, подобається запах різдвяних свічок. Потрібно бути добрим до себе", - зазначає Міллс.

5. Спілкуйтеся з іншими

Якщо вам хочеться з кимось поспілкуватися, домовтеся зателефонувати або по відеозв'язку. Ви можете разом подивитися фільм або пограти у вікторину. Британська комедійна актриса Сара Міллікан щорічно влаштовує онлайн-чат в "Твіттері", в якому можуть взяти участь всі бажаючі, розповів Mind.

Якщо вам все ж сумно і самотньо, спробуйте вийти на вулицю.

Викладач когнітивної нейробіології в Університетському коледжі Лондона Софі Скотт пояснює, що звичайна прогулянка, навіть якщо ви просто ходите по своєму району, це, мабуть, найкраще, що ви можете зробити для свого мозку і настрою.

З нею згодна і Міллс, яка також радить обмінюватися святковими привітаннями з перехожими.

6. Їжте все, що хочете

Якщо ви любите індичку - і все ще можете знайти її в магазині, купіть її і приготуйте! Якщо ви її не переносите, виберіть щось інше. Ніяких правил про те, що саме вам необхідно з'їсти в цей день, не існує, так що зупиніться саме на тому, що будете їсти з задоволенням.

"Налаштуйтеся на те, що ви будете отримувати задоволення від своєї улюбленої їжі і напоїв. І не обов'язково навіть чекати до вечері. Приготуйте особливий сніданок або запасіться незвичайними безалкогольними напоями. Можливо, для вас це стане чудовою нагодою відзначити свято без традиційної різдвяної їжі", - радить організація.

"Якщо вам захотілося салату на обід або навіть горіхового масла прямо з банки на сніданок, не відмовляйте собі в цьому!"- додає Міллс.

7. Зовсім відмовтеся від святкування

Безумовно, в цьому році ви можете зовсім не відзначати Новий рік і Різдво. Ці дні можна провести, як звичайні. "Не виключено, що вам буде простіше не відзначати свята, ніж робити це на самоті. Абсолютно нормально, якщо ви так себе почуваєте", - пояснюють в Mind.

Якщо ви відмовитеся від свят, повідомте про це знайомим. Скажіть, що ви будете раді поговорити з ними в Різдвяний або Новорічний день, але поясніть, що вам буде простіше, якщо вони стануть вести себе так, ніби це звичайний день, і не згадувати свята.

В такому випадку, якщо ви збираєтеся дарувати подарунки, обміняйтеся ними заздалегідь. Mind радить не заходити в соцмережі - та й взагалі в Інтернет, щоб не бачити вітальні публікації, а також не дивитися телевізор, щоб не наштовхнутися на новорічну рекламу.

"Багато людей засмучені, оскільки думають, що свята для них будуть сумними. І це нормально. Потрібно пам'ятати, що Різдво - це лише один день, і він швидко пройде", - говорить Міллс. "Це лише 24 години, які не триватимуть вічно. Якщо вам погано в цей день, то, лягаючи в ліжко, пам'ятайте, що вранці буде вже інший день", - додає вона.

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Автор: УНІАН