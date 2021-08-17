Таке рішення було прийнято для боротьби з "дельта" - штамом COVID-19.

Через"дельта"-мутацію коронавірусу більшості американців доведеться пройти ревакцинацію від COVID-19 третім щепленням через вісім місяців після другого уколу.

Про це повідомляє The New York Times.

Офіційно про це хочуть оголосити вже до кінця поточного тижня, проте остаточне рішення має прийняти Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

За даними джерел в Білому домі, пропонувати громадянам прийняти третю дозу вакцини почнуть з середини вересня.

Читайте такожУ ВООЗ засудили кампанію вакцинації від COVID третьою дозоюЦе однозначно торкнеться тих, хто був вакцинований препаратами від Pfizer і Moderna. Щодо тих, хто прийняв однофазну вакцину Johnson & Johnson, наприкінці цього місяця мають бути опубліковані результати клінічних випробувань щодо застосування двох доз цієї розробки.

В першу чергу ревакцинуватимуть найвразливіші категорії населення: мешканців будинків людей похилого віку, медпрацівників і працівників швидкої допомоги.

Допускається, що населенню запропонують отримати третю дозу вакцини від того ж виробника, що і перші дві.

Як вже повідомляв УНІАН, від COVID-19 третьою (бустерною) дозою вакцини вже роблять щеплення населенню кількох країн, зокрема Ізраїлю, Туреччини, Чилі та Угорщини.

Автор: Станислав Кожемякин