У країні застосовують лише препарати від Moderna і Pfizer.

Ізраїль приєднався до Туреччини, яка оголосила про намір ревакцинувати населення третьою дозою препарату від COVID-19.

Про це повідомляє Times of Israel.

29 липня гендиректор ізраїльського МОЗ Нахман Аш оголосив, що від наступного тижня ізраїльтянам у віці 60 років і старше пропонуватимуть прийняти третю дозу вакцини.

Аш уточнив, що вакцинуватися втретє запропонують тільки тим, хто завершив імунізацію протягом останніх п'яти місяців.

Читайте такожТретя доза вакцини Pfizer необхідна: з'явилися вражаючі результати дослідженьТим, хто вилікувався від COVID-19 або не був вакцинований, таку можливість не запропонують.

Вочевидь, аналогічне розпорядження надійшло безпосередньо від прем'єр-міністра Нафталі Беннета, який сьогодні вранці зустрівся з Нахманом Ашем і міністром охорони здоров'я Ніцаном Горовіцем.

Таким чином, Ізраїль став однією з перших країн які запропонували своїм громадянам ревакцинуватися від коронавірусу третьою дозою. Раніше таку можливість отримали жителі Туреччини та Угорщини. Хоча у ВООЗ виступають проти таких рішень.

Варто відзначити, що на сьогодні ізраїльтянам роблять щеплення однією з двох вакцин — від Moderna або Pfizer/BioNTech. З 9 млн громадян Ізраїлю вже вакциновано 5,7 млн осіб, з них 5,3 млн пройшли повний курс вакцинації.

Автор: Станислав Кожемякин