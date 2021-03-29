Британські експерти в області лікування безпліддя і фертильності повідомляють, що в місцевих клініках справжній бум на процедури по заморожуванню яйцеклітин.

За останній рік кількість жінок, які звернулися за процедурами по заморожуванню яйцеклітин, набагато зросла. Сім'ї вирішили відкласти народження дітей до того часу, поки нинішня криза не закінчиться.

Як пише МедикФорум з посиланням на The Daily Mail, британські експерти в області лікування безпліддя і фертильності повідомляють, що в місцевих клініках справжній бум на процедури по заморожуванню яйцеклітин.

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За допомогою цієї процедури сімейні пари можуть безпечно відкласти народження дитини на потім, не побоюючись, що з часом чоловіча або жіноча фертильність дещо зів'яне. Так, в одній з клінік ЕКО попит на дану процедуру минулого року виріс в три рази, в порівнянні з 2019 роком.

Експерти легко пояснюють даний феномен. В умовах епідемії, економічної кризи і повної невизначеності подружжя поки не хочуть народжувати дітей. Вони планують почекати, коли світ остаточно впорається з пандемією і повернеться до нормального життя, щоб побачити, наскільки нові умови підходять для вирощування потомства. Але сімейні пари розуміють, що час працює проти них, і краще потурбуватися заздалегідь про те, щоб в майбутньому у них не виникло проблем із зачаттям. А для цього з організму жінки беруть яйцеклітину і заморожують.

Особливо великим попитом дані процедури користуються серед жінок старше 30, у яких щороку без пологів скорочує ймовірність успішної вагітності. Представники клінік заявили, що детально пояснюють жінкам всі переваги і недоліки даної процедури.

Попит на заморозку яйцеклітин в різних країнах світу зростає всі останні роки - це також пов'язано з бажанням жінок спочатку вирішувати кар'єрні питання, а вже потім займатися сім'єю.

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Автор: Вікторія Гордієнко