За останній рік кількість жінок, які звернулися за процедурами по заморожуванню яйцеклітин, набагато зросла. Сім'ї вирішили відкласти народження дітей до того часу, поки нинішня криза не закінчиться.
Як пише МедикФорум з посиланням на The Daily Mail, британські експерти в області лікування безпліддя і фертильності повідомляють, що в місцевих клініках справжній бум на процедури по заморожуванню яйцеклітин.
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За допомогою цієї процедури сімейні пари можуть безпечно відкласти народження дитини на потім, не побоюючись, що з часом чоловіча або жіноча фертильність дещо зів'яне. Так, в одній з клінік ЕКО попит на дану процедуру минулого року виріс в три рази, в порівнянні з 2019 роком.
Експерти легко пояснюють даний феномен. В умовах епідемії, економічної кризи і повної невизначеності подружжя поки не хочуть народжувати дітей. Вони планують почекати, коли світ остаточно впорається з пандемією і повернеться до нормального життя, щоб побачити, наскільки нові умови підходять для вирощування потомства. Але сімейні пари розуміють, що час працює проти них, і краще потурбуватися заздалегідь про те, щоб в майбутньому у них не виникло проблем із зачаттям. А для цього з організму жінки беруть яйцеклітину і заморожують.
Особливо великим попитом дані процедури користуються серед жінок старше 30, у яких щороку без пологів скорочує ймовірність успішної вагітності. Представники клінік заявили, що детально пояснюють жінкам всі переваги і недоліки даної процедури.
Попит на заморозку яйцеклітин в різних країнах світу зростає всі останні роки - це також пов'язано з бажанням жінок спочатку вирішувати кар'єрні питання, а вже потім займатися сім'єю.
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