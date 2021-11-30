Передбачається, що вакцинувати будуть дітей з п'ятирічного віку.

Уряд Чехії планує розпочати реєстрацію дітей у віці від 5 до 11 років для вакцинації від коронавірусу.

Реєстрація на щеплення буде відкрита з 13 грудня, заявив міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Czech Radio.

Дітей від 5 років будуть щеплювати вакциною від COVID компанії Prizer, яку 25 листопада схвалило Європейське агентство лікарських засобів.

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Перша партія вакцини з 300 тис. доз повинна прибути до Чехії до 20 грудня.

Після проведення вакцинації дітей віком від 5 до 11 років частка вакцинованого населення Чехії досягне 90,9%.

Раніше в Чехії ввели режим надзвичайної ситуації через COVID-19, який діятиме щонайменше 30 днів.

Крім того, 22 листопада розпочався локдаун для жителів Чехії, які не щепилися від COVID-19. Таке рішення було прийнято владою країни через різке погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом і стрімко зростаючим навантаженням на систему охорони здоров'я країни.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ірина Погоріла