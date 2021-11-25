Наразі Канада має один з найвищих у світі показників вакцинації проти COVID-19 - 85% людей старше 12 років.

Канада розпочала вакцинацію дітей у віці 5-11 років проти COVID-19, приєднавшись до кількох країн, включаючи Ізраїль та Сполучені Штати, які запропонували щеплення для цієї вікової групи.

Про це повідомляється на сайті MedicalXpress.

Щоб полегшити страх дітей перед голками, були вжиті додаткові заходи, такі як розклеювання наклейок єдинорогів або хокеїстів на перегородках у пунктах щеплення, час спілкування з дітьми був довший, ніж для дорослих, і також можна було погладити собаку.

При цьому зазначається, що у Канаді один з найвищих у світі показників вакцинації проти COVID-19: понад 85 відсотків людей старше 12 років вже отримали дві дози вакцини.

Як повідомляв УНІАН, за даними фармкомпанії, у віковій групі від 5 до 11 років ефективність вакцини BioNTech / Pfizer досягає 91%. А у віці від 12 до 15 років заявили про 100% ефективність своєї вакцини проти COVID-19.

Вакцинація дітей від коронавірусу: що відомо

Автор: Лідія Селезньова