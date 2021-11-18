У Нідерландах спостерігається бебі-бум. За перші дев'ять місяців цього року в країні народилося на 7 тис. більше малюків, ніж за аналогічний період минулого року.
В цілому до кінця 2021 року очікується, що в Нідерландах буде близько 180 тис. новонароджених – це найвищий показник за останні 10 років. Середній вік батьків - трохи більше 30. Також значно збільшилася кількість сімей, які зважилися народити другу або третю дитину.
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Бебі-бум у Нідерландах, зокрема пояснюють впливом локдаунів.
Зростання народжуваності фіксують також у Норвегії, Швеції та Фінляндії, йдеться у сюжеті ТСН.
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