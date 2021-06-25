Разом з тим усе менше підлітків вважають марихуану шкідливою.

У 2020 році приблизно 275 мільйонів людей у всьому світі вживали наркотичні речовини з немедичною метою. У період пандемії коронавірусу вживання наркотиків значно збільшилося.

Про це йдеться у Всесвітній доповіді про наркотики, опублікованій Управлінням ООН з наркотиків і злочинності.

У доповіді йдеться про те, що в багатьох країнах під час пандемії спостерігалося зростання вживання канабісу. Згідно з опитуваннями медичних працівників у 77 країнах, 42% респондентів заявили, що вживання канабісу збільшилося. Також спостерігалося зростання немедичного використання фармацевтичних препаратів.

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Також у звіті вказано, що за останні 24 роки вживання марихуани зросло в чотири рази в деяких частинах світу. Відсоток підлітків, які сприймали цю суміш як шкідливу, впав на 40%. І це попри те, що є докази того, як вживання марихуани шкодить здоров’ю.

За останніми глобальними оцінками, приблизно 5,5% людей від 15 до 64 років вживали наркотики у 2020 році принаймні один раз. А 36,3 мільйона людей, або 13% від загальної кількості, які вживають наркотики, страждають через це на різні розлади.

Згідно зі звітом, у всьому світі понад 11 мільйонів людей вживають ін'єкційні наркотики, половина з яких живе з гепатитом С.

Зазначимо, соціологи з фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва зазначають, що понад третина українців нарікають на поширення і вживання наркотиків.

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Автор: Вікторія Гордієнко