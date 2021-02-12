Першою найпоширенішою причиною смерті в світі є серцево-судинні захворювання, а другою - рак. У 2019 році новоутворення стали причиною смерті понад 10 млн осіб і загалом склали 17,83% від загальної кількості смертей у світі.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ на своїй сторінці в Facebook.
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"В Україні новоутворення входять в основні 5 причин смерті українців і є другими найбільшими вбивцями громадян України. У національному масштабі з 1990 року смертність від новоутворень знизилася з 115 971 (18.6%) від загальної кількості смертей до 99 217 (14.1%) в 2019 році", - розповіли в ЦГЗ.
При цьому рак трахеї, бронхів і легенів в більшості випадків стає причиною смерті чоловіків - 14 тис. 174 випадки, тоді як рак молочної залози - найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок, що стало причиною 8 тис. 472 смертей.
Основні фактори ризику серед населення, які призводять до передчасної смерті від раку, це:
- тютюновий дим;
- вживання алкоголю;
- високий індекс маси тіла;
- погане харчування;
- високий рівень глюкози;
- незахищений секс;
- виробничі ризики;
- забруднене повітря;
- інші виробничі ризики;
- вживання наркотиків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захворювання серцево-судинної системи майже в 4,5 раза збільшують смертність від коронавірусу.
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