В Україні новоутворення входять в основні 5 причин смерті українців і є другими найбільшими вбивцями громадян України.

Першою найпоширенішою причиною смерті в світі є серцево-судинні захворювання, а другою - рак. У 2019 році новоутворення стали причиною смерті понад 10 млн осіб і загалом склали 17,83% від загальної кількості смертей у світі.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ на своїй сторінці в Facebook.

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"В Україні новоутворення входять в основні 5 причин смерті українців і є другими найбільшими вбивцями громадян України. У національному масштабі з 1990 року смертність від новоутворень знизилася з 115 971 (18.6%) від загальної кількості смертей до 99 217 (14.1%) в 2019 році", - розповіли в ЦГЗ.

При цьому рак трахеї, бронхів і легенів в більшості випадків стає причиною смерті чоловіків - 14 тис. 174 випадки, тоді як рак молочної залози - найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок, що стало причиною 8 тис. 472 смертей.

Основні фактори ризику серед населення, які призводять до передчасної смерті від раку, це:

тютюновий дим;

вживання алкоголю;

високий індекс маси тіла;

погане харчування;

високий рівень глюкози;

незахищений секс;

виробничі ризики;

забруднене повітря;

інші виробничі ризики;

вживання наркотиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захворювання серцево-судинної системи майже в 4,5 раза збільшують смертність від коронавірусу.

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Автор: Вікторія Гордієнко