Про відповідне рішення може оголосити вже сьогодні прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Влада Великої Британії обговорює можливість запровадження "ковідних паспортів" для тих, хто вакцинувався від коронавірусу нового типу.

Як повідомляє ТАСС, про це пише газета The Sunday Times з посиланням на свої джерела в уряді королівства.

За даними видання, такий захід дозволить власникам нового документа вільніше пересуватися країною, зокрема здійснювати робочі відрядження, ніж тим, хто відмовиться від вакцинації. Очікується, що про відповідне рішення може оголосити вже у понеділок в парламенті прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.

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Передбачається, що в ході свого виступу перед законодавцями глава британського уряду також поінформує про завершення з 2 грудня національного карантину в Англії і повернення до системи локальних обмежень, але з урахуванням запровадження жорсткіших заходів у більшій кількості міст. При цьому, як зазначила газета, наприкінці грудня уряд все ж дозволить британцям збиратися невеликими компаніями для святкування Різдва, однак потім суворі заходи повернуться і діятимуть аж до початку весни, коли стане можливою масова вакцинація жителів.

Станом на неділю, в цілому від коронавірусу в країні померли понад 54,6 тис. осіб, що є найвищим показником в Європі. Число інфікованих у Великій Британії становить 1,49 млн.

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Автор: Світлана Закелова