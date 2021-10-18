Щоб пандемія не повторилася, "у кожній країні охорона здоров'я має відігравати першочергову роль", вважають в організації.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозують, що світ може вийти з пандемії COVID-19 вже у наступному році, але коронавірус при цьому "не закінчиться".

Про це в інтерв'ю СТВ розповів директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

"Я оптиміст, вважаю, що наступного року ми вийдемо з пандемії, але, звичайно ж, коронавірус не закінчиться. І, можливо, нам доведеться з ним жити. Але ви знаєте, це як з грипом. Є вакцина від грипу. Щороку вони злегка адаптуються під нові штами, та люди вакцинуються – і все нормально", – вважає Клюге.

На його думку, щоб пандемія не повторилася, "у кожній країні охорона здоров'я має відігравати першочергову роль":

Читайте такожУ США з'явився рух, який допомагає відмовитися від вакцинації з релігійних міркувань"Якщо не буде охорони здоров'я та здоров'я, то не буде ні економіки, ні безпеки, ні соціального спокою. Потрібно інвестувати в охорону здоров'я".

Коронавірус в Україні: статистика

За минулу добу в Україні коронавірус виявили у 9 524 осіб. До лікарень госпіталізували 3 127 осіб. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 177 пацієнтів.

З початку пандемії в Україні зареєстрували 2 644 694 випадки коронавірусної хвороби. Водночас жертвами коронавірусу стали 60 810 жителів країни.

Станом на 18 жовтня проти коронавірусу вакцинували майже 8 мільйонів українців.

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Автор: Катерина Шварц