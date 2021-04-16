У ВООЗ зазначають, що зараз з різким збільшенням поширення COVID-19 стикаються ті країни, які раніше уникли широкого інфікування.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про те, що нині світ наближається до максимального рівня поширення коронавірусу. За останні два місяці фіксують майже дворазове збільшення тижневої захворюваності.

Про це на брифінгу у п'ятницю, 16 квітня, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, пише РБК-Україна.

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"У світі кількість нових випадків, зареєстрованих кожну тиждень, майже подвоїлося за останні два місяці. Це наближає нас до самого високого рівня інфікування за час пандемії", - сказав він.

При цьому ВООЗ відзначають, що зараз з різким збільшенням поширення COVID-19 стикаються ті країни, які раніше уникли широкого інфікування. Зокрема, Гебреїсус привів у приклад Папуа - Нову Гвінею, де на початок року було менше ніж 900 інфікованих і 9 смертей, а зараз кількість хворих налічує понад 9,3 тисячі осіб, а також 82 летальних випадки.

Коронавірус у світі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко