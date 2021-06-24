Інфікування "індійським" штамом насамперед загрожує молоді, яку ще не вакцинували.

До кінця серпня на небезпечний штам «Дельта» припадатиме 90% усіх заражень коронавірусом у Європейському Союзі.

Про це повідомляє Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Там нагадали, що, за попередніми даними, цей штам може «атакувати» людину, щеплену однією дозою вакцини від COVID-19.

У ECDC прогнозують, що «індійський» варіант може охопити насамперед молодих людей, які не входять у вікову категорію кампанії імунізації.

Читайте такожШтам коронавірусу "Дельта плюс" виявлений в 10 країнах: що про нього відомоВодночас у ЄС підтвердили, що повне проходження вакцинації будь-якого доступного наразі препарату забезпечує високий захист від вірусу та його наслідків.

Новий штам «Дельта» на сьогодні виявлено у понад 90 країнах світу. Найбільше він розповсюджений в Індії, Росії та Португалії. За даними служб громадського здоров’я останньої, де новий штам відповідає за понад 60% інфікувань, він в 1,6 рази більш контагіозний, а також в 1,45 рази збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 - лінія B.1.617.2 ("Дельта") - вперше виявили в Індії восени 2020 року.

23 червня стало відомо про два підтверджені випадки «індійського» штаму в Україні – у прибулих з Росії. Того ж дня уряд доручив посилити контроль за в’їздом з чотирьох країн – відтепер громадяни повинні показувати негативний результат на COVID-тест.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам "Дельта" домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та мати тяжчі наслідки, ніж у західних країнах.

Експерт ВООЗ, епідеміолог, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталія Виноград заявила, що всі вакцини, які є в Україні, захищають від «індійського» («Дельта») штаму коронавірусу, але з меншою ефективністю, ніж від інших варіантів.

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Автор: Яна Ставська