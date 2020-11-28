У зв’язку з послабленням карантину в Ірландії на робочі місця зможуть повернутися від 100 до 150 тисяч громадян.
Про це повідомив прем’єр-міністр Лео Варадкар, передає The Guardian.
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Кількість претендентів на тимчасові соціальні допомоги з безробіття зросла, як тільки уряд посилив обмеження у вересні.
Варадкар закликав людей, які розглядають можливість повернення з-за кордону на Різдво, не подорожувати без крайньої потреби, в іншому випадку дотримуватися усіх карантинних обмежень.
21 жовтня уряд Ірландії посилив карантинні обмеження, ввівши на 6 тижнів заборону на роботу магазинів, перукарень, салонів краси тощо. В країні відкритими залишилися лише продуктові маркети й аптеки.
Самих ірландців зобов’язали пересуватися у радіусі лише 5 км від дому й за змогою обмежити спілкування з родичами.
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