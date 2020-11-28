21 жовтня уряд Ірландії посилив карантинні обмеження.

У зв’язку з послабленням карантину в Ірландії на робочі місця зможуть повернутися від 100 до 150 тисяч громадян.

Про це повідомив прем’єр-міністр Лео Варадкар, передає The Guardian.

Читайте такожУ ВООЗ розповіли, що потрібно для зупинки пандемії COVID-19

Кількість претендентів на тимчасові соціальні допомоги з безробіття зросла, як тільки уряд посилив обмеження у вересні.

Варадкар закликав людей, які розглядають можливість повернення з-за кордону на Різдво, не подорожувати без крайньої потреби, в іншому випадку дотримуватися усіх карантинних обмежень.

21 жовтня уряд Ірландії посилив карантинні обмеження, ввівши на 6 тижнів заборону на роботу магазинів, перукарень, салонів краси тощо. В країні відкритими залишилися лише продуктові маркети й аптеки.

Самих ірландців зобов’язали пересуватися у радіусі лише 5 км від дому й за змогою обмежити спілкування з родичами.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська