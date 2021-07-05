У Туреччині проти коронавірусу щеплять третьою дозою вакцини виробництва Sinovac. Після неї в організмі спостерігається 10-20-кратне збільшення антитіл.
Про це повідомляє декан медичного факультету Стамбульського університету професор Туфан Тюкек, пише Суспільне.
"Оприлюднено результати другого етапу дослідження ефекту введення 3-ї дози Sіnovac. Результати досить високі, через 10 днів після вакцинації спостерігається збільшення антитіл у 10-20 разів", - заявив професор.
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Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Туреччині почалася 14 січня 2021 року. В країні наразі схвалені: Pfizer/BioNTech та Sinovac.
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