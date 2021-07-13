Спочатку вакцини повинні отримати бідніші країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я засудила кампанію вакцинації від COVID-19 третьою дозою, оскільки вакцини для перших двох доз поки не отримали бідніші країни.

Вважається, що третя доза посилить захист від штаму «дельта». Його виявили вже у 104 країнах, пише Радіо Свобода.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус заявив, що у багатьох країнах досі не вакциновані навіть медики, а деякі країни вже замовляють мільйони «третіх доз».

Він закликав виробників вакцин Pfizer і Moderna передати ініціативі COVAX дози, які вони хочуть пропонувати вакцинованим країнам.

Читайте такожНімеччина надасть Україні півтора мільйона доз вакцини від COVIDЗа словами директора програм надзвичайних ситуацій ВООЗ Майка Раяна, прагнення вакцинувати населення третьою дозою «прирікає сотні мільйонів людей на повну відсутність захисту».

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Автор: Людмила Жерновська