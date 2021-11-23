Щеплення від коронавірусу зможуть отримати до 1 мільйона дітей у віці від 5 до 11 років.

В Ізраїлі приступили до вакцинації від коронавірусу дітей у віці від 5 до 11 років. Кампанія офіційно почалася у вівторок, 23 листопада, але ще напередодні в деяких районах країни діти мали можливість зробити щеплення вакциною BioNTech/Pfizer.

Як пише DW, уповноважений по боротьбі з коронавірусом Салман Сарка назвав старт кампанії "святом для дітей та батьків, які тепер можуть захистити своїх дітей".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет раніше закликав батьків не перешкоджати вакцинації їхніх дітей, підкресливши, що щеплення безпечне і ефективне. Нагадавши про нинішню хвилю заражень в Європі, Беннет зазначив, що зростання репродуктивного фактора спостерігається і в Ізраїлі. Цей фактор показує, скількох людей в середньому заражає одна людина, що дозволяє встановити швидкість поширення коронавірусу.

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Зазначимо, в Ізраїлі щеплення від коронавірусу можуть отримати до 1 мільйона дітей від 5 до 11 років. Вони отримують третину дорослої дози.

Як писав УНІАН, за даними фармкомпанії, в цій віковій групі ефективність вакцини BioNTech / Pfizer досягає 91%. А у віці від 12 до 15 років заявили про 100% ефективність своєї вакцини проти COVID-19.

Зазначимо, що в Ізраїлі кількість заражень коронавірусом знижується вже два місяці. Напередодні Міністерство охорони здоров'я країни зареєструвало 454 нових випадки.

Раніше УНІАН писав, що в Ізраїлі більшість експертів Комітету дотримуються думки, що користь від вакцинації дітей від 5 до 11 років переважає будь-який ризик.

9,4 мільйона населення Ізраїлю відносно молоде, з приблизно 1,2 млн дітей у віковій групі від 5 до 11 років. Представники охорони здоров'я сумнівалися, що країна зможе досягти "стадного імунітету", якщо ці діти не будуть вакциновані.

Вакцинація дітей від коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко