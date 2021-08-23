Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю проаналізувало дані пацієнтів від 60 років й старше.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю провело дослідження ефективності третьої дози вакцини від коронавірусу від компанії Pfizer серед громадян від 60 років і старше. Бустерна доза значно знижує ризик зараження COVID-19 у порівнянні з тими, хто прищепився двічі.

Про це повідомляє Reuters.

У МОЗ Ізраїлю відзначили, що у віковій групі 60 років і старше імунітет через 10 днів після третього уколу був краще в чотири рази, ніж після двох. При цьому бустерна доза в п'ять-шість разів підсилює захист від тяжкого перебігу хвороби.

Читайте такожЕфективність вакцин проти дельта-штаму може знижуватися через 90 днів-вченіСхожі дані надала й компанія-постачальник медичних послуг Maccabi.

Як раніше повідомляв УНІАН, Всесвітня організація охорони здоров'я піддала різкій критиці план США щодо введення американцям додаткового щеплення від COVID-19 через вісім місяців після повної вакцинації препаратами від Pfizer і Moderna.

Відзначається, що глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус закликав до "тимчасового мораторію" на ревакцинацію в усьому світі, оскільки країни з низьким рівнем доходу прищеплювали "ледь 2% свого населення".

Автор: Анастасія Горбачова