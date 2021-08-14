За словами фахівців, бустерні щеплення можуть вивести з обігу безліч доз вакцин, у цьому разі набагато більше людей помре, тому що у них ніколи не буде шансу отримати хоча б одну дозу.

У світі помре багато людей від нестачі вакцин від COVID-19, якщо зробити пріоритетом імунізацію третьою дозою вакцин замість того, щоб ділиться препаратами з іншими країнами.

Таку думку висловили директор групи Оксфорду з розробки вакцини професор Ендрю Поллард і глава Глобального альянсу з вакцин та імунізації Сет Берклі.

"Масове щеплення третьою дозою в одній багатій країні дало б сигнал світу, що це потрібно повсюдно. Це вивело б з обігу безліч доз вакцин, і набагато більше людей помре, тому що у них ніколи не буде шансу отримати хоча б одну дозу", - зауважили експерти.

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Вони вважають, що лідерам західних країн не потрібно забувати про відповідальність перед рештою людства в ході епідеміологічної кризи, передає ТСН з посиланням на видання The Guardian.

На думку фахівців, переважну більшість жертв коронавірусу цього року можна було б врятувати при грамотному розподілі вакцин. Поллард і Берклі підкреслили, що масштабна вакцинація населення з груп ризику скоротила б виникнення нових варіантів вірусу, дозволила б відновити туризм і глобальну економіку і підняла б авторитет політиків, які взяли на себе моральне лідерство з розподілу вакцин.

Необхідність третього щеплення від коронавірусу: деталі

Американська компанія Moderna повідомила, що тим, хто пройшов повний курс вакцинації, необхідно буде через півроку зробити третє щеплення від коронавірусу. Це може забезпечити імунітет від нових штамів коронавірусу.

Pfizer наполягає на необхідності третьої дози своєї вакцини. За даними виробника, ефективність препарату знижується з 96,2% до 84% через чотири-шість місяців після отримання другої дози.

Між тим голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус закликав встановити мораторій на бустерні дози вакцин проти коронавірусу до кінця вересня. Це повинно вирішити питання браку препаратів в країнах з низьким рівнем вакцинації.

Автор: Ірина Погоріла