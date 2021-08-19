Голова ВООЗ додав, що 75% всіх введених у світі COVID-вакцин припадають всього на 10 країн.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) піддала різкій критиці план США щодо введення американцям додаткового щеплення від COVID-19 через вісім місяців після повної вакциновації препаратами від Pfizer і Moderna.

Зазначається, що очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав до "тимчасового мораторію" на ревакцинацію в усьому світі, оскільки країни з низьким рівнем доходу щепили "ледве 2%" свого населення.

"Несправедливість щодо вакцин - ганьба для всього людства, і якщо ми не будемо боротися з нею разом, ми продовжимо гостру стадію цієї пандемії на роки, хоча вона може закінчитися за лічені місяці", - вказав Гебреєсус.

Він додав, що 75% всіх введених у світі COVID-вакцин припадають всього на 10 країн.

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Тим часом в адміністрації Байдена заявили, що влада як і раніше прихильна як до захисту американців, так і до поширення вакцин в усьому світі.

"Я не згоден з тим, що ми повинні обирати між Америкою і світом", - заявив головний хірург США Вівек Мурті, передає ТСН з посиланням на The Guardian.

Цю думку підтримав координатор Білого дому з реагування на COVID-19 Джефф Зіентс, який наголосив на тому, що США "пожертвували більше доз вакцини, ніж всі інші країни світу разом узяті".

"Наші "військові" зусилля направлені на те, щоб робити все можливе для вакцинації якомога більшої кількості людей, як тут, вдома, так і в усьому світі, - зазначив він. - Ми можемо і повинні робити і те, і інше одночасно, тому що це те, що потрібно, щоб покласти край цій пандемії, і ми не зупинимося, поки не виконаємо свою роботу".

Третє щеплення від коронавірусу у США

Американці зможуть отримати щеплення третьою дозою вакцини Pfizer або Moderna вже з 20 вересня. Про це заявив головний хірург країни Вівек Мурті. Він додав, що навіть найефективніші вакцини з часом втрачають свою силу.

"Наше рішення з клінічної експертизи полягає в тому, що настав час оголосити план підсилення вакцинацій від COVID-19", - сказав Мурті, передає Голос Америки.

Вакцинація третьою дозою буде спершу проводитись серед найбільш вразливих верств населення, "включаючи медпрацівників, мешканців геронтологічних центрів та інших осіб старшого віку.Вакцинуватимуть також мешканців будинків постійного догляду.

Автор: Ірина Погоріла