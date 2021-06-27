За добу влада визнала смерть 619 хворих - це найвищий показник з 25 грудня.

У Росії напередодні зафіксували антирекорд смертей від коронавірусної інфекції COVID-19 нинішнього року.

Про це свідчить статистика оперативного штабу з питань боротьби з поширенням коронавірусної хвороби, повідомляє "Радіо Свобода".

Так, за добу влада визнала смерть 619 хворих - це найвищий показник з 25 грудня.

Кількість нових виявлених випадків за день збільшилася до 21 665. Востаннє більше було наприкінці січня, коли спадав пік другої хвилі пандемії.

Загальна кількість виявлених випадків, зафіксованих статистикою російського оперативного штабу, зросла до 5,43 млн. Влада країни неодноразово констатувала, що кількість хворих може бути в рази більшою від офіційно зафіксованого показника.

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Смертність, за даними оперативного штабу, з початку пандемії становила 132 683. Демографи вважають цю оцінку заниженою в рази, це непрямо визнавала й російська влада.

Дані Росстату свідчить, що з початку пандемії і до травня 2021 року в Росії померли на 431 141 особу більше, ніж зазначалося статистикою. Більшу частину цих смертей можна віднести до жертв пандемії, впевнені демографи.

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Автор: Тамара Отовська