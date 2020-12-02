Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила вакцину проти коронавірусної інфекції COVID-19 від Pfizer і BioNTech, яка показала свою ефективність на 95%.
Про це повідомляє ВВС.
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Управління з контролю лікарських засобів та виробів медичного призначення визнало вакцину безпечною. Тому вакцинація людей з пріоритетних груп може початися найближчими днями.
На цей час Британія замовила 40 мільйонів доз вакцини. Їх вистачить для вакцинації 20 мільйонів осіб - кожен повинен отримати по два щеплення. Перші дози вакцини прибудуть в країну найближчими днями.
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