Вакцинація британців може початися вже найближчими днями.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила вакцину проти коронавірусної інфекції COVID-19 від Pfizer і BioNTech, яка показала свою ефективність на 95%.

Про це повідомляє ВВС.

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Управління з контролю лікарських засобів та виробів медичного призначення визнало вакцину безпечною. Тому вакцинація людей з пріоритетних груп може початися найближчими днями.

На цей час Британія замовила 40 мільйонів доз вакцини. Їх вистачить для вакцинації 20 мільйонів осіб - кожен повинен отримати по два щеплення. Перші дози вакцини прибудуть в країну найближчими днями.

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Автор: Денис Прядко