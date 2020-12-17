Соціальна мережа Twitter буде видаляти недостовірну інформацію про вакцини від коронавірусу. Зокрема, будуть видалятися повідомлення про шкоду вакцини для здоров'я.
Про це Twitter повідомив на своїй сторінці.
Читайте такожВООЗ: після вакцинації проти коронавірусу все одне доведеться носити маску і зберігати дистанціюТакож будуть видалятися повідомлення про те, що вакцини нібито використовуються для контролю над людьми, а також неправдиві і спростовані заяви про побічні ефекти препаратів.
"У контексті глобальної пандемії дезінформація про вакцини є серйозною і зростаючою проблемою", - йдеться в повідомленні.
У Сервісі додали, що з 2021 року всі повідомлення з неперевіреною інформацією про вакцинації будуть позначатися як спірні.
Вакцинація проти коронавірусу: що відомо
- 14 грудня в Сполучених Штатах почалася масова вакцинація від коронавірусу. Першою прищепили медсестру з Нью-Йорка.
- Україна може почати вакцинацію від СOVID-19 раніше, ніж передбачалося. У Міністерстві охорони здоров'я розраховують, що перші щеплення будуть зроблені вже в лютому 2021 року.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив ВООЗ прискорити поставки COVID-вакцини в Україну.
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