У сервісі додали, що з 2021 року всі повідомлення з неперевіреною інформацією про вакцинації будуть позначатися як спірні.

Соціальна мережа Twitter буде видаляти недостовірну інформацію про вакцини від коронавірусу. Зокрема, будуть видалятися повідомлення про шкоду вакцини для здоров'я.

Про це Twitter повідомив на своїй сторінці.

Читайте такожВООЗ: після вакцинації проти коронавірусу все одне доведеться носити маску і зберігати дистанціюТакож будуть видалятися повідомлення про те, що вакцини нібито використовуються для контролю над людьми, а також неправдиві і спростовані заяви про побічні ефекти препаратів.

"У контексті глобальної пандемії дезінформація про вакцини є серйозною і зростаючою проблемою", - йдеться в повідомленні.

У Сервісі додали, що з 2021 року всі повідомлення з неперевіреною інформацією про вакцинації будуть позначатися як спірні.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

14 грудня в Сполучених Штатах почалася масова вакцинація від коронавірусу. Першою прищепили медсестру з Нью-Йорка.

Україна може почати вакцинацію від СOVID-19 раніше, ніж передбачалося. У Міністерстві охорони здоров'я розраховують, що перші щеплення будуть зроблені вже в лютому 2021 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив ВООЗ прискорити поставки COVID-вакцини в Україну.

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Автор: УНІАН