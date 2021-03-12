У МОЗ Німеччини серйозно ставляться до можливих побічних ефектів вакцини, але ризиків від використання препарату цього виробника не виявили.

Немає доказів збільшення частоти утворення тромбів після застосування вакцини від AstraZeneca проти коронавірусу.

Читайте такожРумунія призупинила використання партії вакцини від AstraZenecaПро це міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан сказав після консультацій з експертами Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), яке схвалило використання AstraZeneca в ЄС, передає ТСН з посиланням на"Німецьку хвилю".

"Я шкодую, що... деякі країни Євросоюзу припинили вакцинацію", - сказав Шпан.

При цьому він додав, що Німеччина "дуже серйозно ставиться до можливих побічних ефектів" і за його даними, користі від вакцини набагато більше, ніж ризику.

Такого ж висновку дійшло Міністерство охорони здоров'я Канади і EMA. Європейський регулятор заявив, що наявна інформація вказує на те, що кількість серйозних випадків згортання крові у вакцинованих людей "не перевищує тих, що спостерігаються на тлі загальної популяції". "Зараз немає ніяких ознак того, що вакцинація викликала ці умови", - йдеться в повідомленні.

У той же час EMA заявила, що зараховує важкі алергічні реакції до можливих побічних ефектів вакцини AstraZeneca в обмеженій кількості випадків.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Влада Данії на два тижні призупинила вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиною стало утворення тромбів у щеплених.

Також вакцинацію препаратом AstraZeneca призупинила Австрія: там розслідується випадок смерті пацієнта через порушення згортання крові.

В цілях безпеки припинили використовувати препарат Норвегія, Італія та Ісландія. EMA вважає, що використання вакцини можна продовжувати.

Таїланд призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через інформацію про тромби. У МОЗ країни відзначили, що їхня партія вакцин AstraZeneca відрізняється від європейської.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Автор: Ірина Погоріла