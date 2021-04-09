Рішення про припинення вакцинації цим препаратом решти населення ухвалено через відомості про його зв'язок з утворенням тромбів.

Влада Португалії рекомендувала використовувати вакцину від коронавірусу Vaxzevria, розроблену британсько-шведською компанією AstraZeneca, тільки для осіб старше 60 років.

Читайте такожРегулятор ЄС визнав тромбоз побічним ефектом вакцини AstraZeneca (відео)Рішення про припинення вакцинації цим препаратом решти населення прийнято через відомості про його зв'язок з утворенням тромбів, повідомляє агентство Lusa.

"Головне управління охорони здоров'я рекомендує до отримання додаткової інформації використовувати вакцину від AstraZeneca для осіб старше 60 років. В даний час план вакцинації коригується, щоб гарантувати, що всі люди будуть щеплені препаратом, який захищає", - сказала директор Головного управління охорони здоров'я Португалії Граса Фрейташ, передає kommersant.

Вона зазначила, що мета вакцинації — це порятунок життів і запобігання розвитку серйозних захворювань, а домогтися цього можна за допомогою будь-якої вакцини, що отримала схвалення в Португалії.

Коронавірус в Португалії

З початку пандемії COVID-19 виявили більш ніж у 825 тис. жителів країни, померло понад 16 тис. осіб.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

6 квітня Європейське агентство з лікарських засобів повідомило про зв'язок між вакциною та випадками тромбозу. Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин заявив, що зв'язок «можливий, але не підтверджений». Після цього Великобританія і Бельгія встановили обмеження за віком на вакцинацію.

Перед цим низка європейський країн припиняли використання даної вакцини. Причиною стало утворення тромбів у щеплених.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Автор: Ірина Погоріла