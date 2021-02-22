Це поки єдина схвалена в країні вакцина.

В Японії затримується вакцинація літніх людей, оскільки поставки препарату від компаній Pfizer і BioNTech на початку року будуть обмежені.

Читайте такожУ ВООЗ стурбовані ефективністю вакцин проти нових штамів коронавірусуПро це повідомив міністр адміністративної реформи Таро Коно, який відповідає за вакцинацію.

Кампанія з вакцинації почалася в Японії минулого тижня, щеплення зробили першій групі медичних працівників. Вакцинацію людей старше 65 років (близько 36 млн осіб) планують почати в квітні, як і намічалося, але вона буде йти більш повільними темпами, повідомив міністр. За його словами, поставки вакцини "будуть дуже обмежені до квітня".

"Ми почнемо (вакцинацію літніх людей.— ред.) поступово і будемо повільно її розширювати", - сказав Таро Коно, виступаючи по телебаченню, передає kommersant.

Вакцина американської компанії Pfizer і німецької BioNTech поки єдина вакцина, схвалена для використання в Японії. 12 лютого країна отримала першу партію в 386,1 тис. доз, друга партія обсягом 450 тис. доз прибула напередодні. Всього цього року Японія розраховує отримати 144 млн доз вакцини.

Коронавірус в Японії

За даними Університету Джонса Хопкінса, в Японії зареєстровано майже 425 тис.тих, що заразилися коронавірусом. Одужали 398,6 тис. осіб, померли — 7,5 тис.

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Автор: УНІАН