У ЄС зазначили, що попри повідомлення про побічні ефекти, пов'язані саме з вакциною AstraZeneca, відомство розглядає подібні випадки щодо всіх вакцин.

Виконавчий директор Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) Емер Кук заявила, що регулятор вивчає побічні ефекти, пов'язані з усіма COVID-вакцинами.

Про це вона заявила телеканалу Sky News, пише РБК-Україна.

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"Насправді, ми вивчаємо побічні ефекти, пов'язані з усіма вакцинами", - зазначила вона.

За її словами, попри повідомлення про побічні ефекти, пов'язані саме з вакциною AstraZeneca, відомство розглядає подібні випадки щодо усіх вакцин.

"Схоже, з усього світу надходять подібні цифри (щодо побічних ефектів - ред.), але це те, що доведеться оцінювати нашому комітету", - наголосила вона.

Вакцинація проти коронавірусу у світі: що відомо

Нагадаємо, Консультативний комітет з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я 16 березня розгляне питання, пов'язані з вакциною компанії AstraZeneca.

Комітет з питань безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) розгляне 16 березня інформацію щодо безпеки COVID-вакцини AstraZeneca і скликає на 18 березня позачергове засідання, на якому буде прийнято рішення щодо подальших дій.

Раніше ЕМА спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Там заявили, що випадки тромбозів у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

Компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів осіб, яких прищепили AstraZeneca в Європейському союзі й Великобританії.

Ряд країн, серед яких Данія, Швеція, Кіпр, Словенія, Португалія, Іспанія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

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Автор: Вікторія Гордієнко