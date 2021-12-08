Серед пацієнтів з COVID-19, які були госпіталізовані, більше половини людей з психотичними розладами – 52,6% – померли.

Вчені Манчестерського університету у Великобританії з'ясували, що люди з психічними розладами, наприклад, з шизофренією в п'ять разів частіше помирають від коронавірусу і втричі частіше потрапляють в лікарню через COVID-19.

Дослідники проаналізували дані 1925 осіб, які страждають на шизофренію або інші психічні розлади, 1483 пацієнти з біполярним розладом і 41 448 осіб з депресивним розладом, повідомляє ТСН з посиланням на журнал Molecular Psychiatry.

В ході дослідження 16 282 людини отримали позитивний результат тестів на COVID-19, 2885 осіб були госпіталізовані і 1081 померли.

З'ясувалося, що для людей з психічними розладами небезпека померти від COVID-19 була в 4,84 рази вища, ніж для людей без важких психічних захворювань.

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Ризик смерті від COVID-19 був на 3,76 вищий у людей з біполярним розладом і на 1,99 вищий у людей з депресивним розладом. Серед людей з COVID-19 і психічними або біполярними розладами частка госпіталізацій склала 35,8 і 37,3% відповідно в порівнянні з 16,6% серед людей без важких психічних захворювань.

Серед пацієнтів з COVID-19, які були госпіталізовані, більше половини людей з психічними розладами – 52,6% - померли в порівнянні з 37,5% серед тих, у кого не було серйозних психічних захворювань.

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Автор: Ірина Погоріла