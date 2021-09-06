Дослідники з'ясували, що після третьої дози вакцини в порівнянні з другою ефективність антитіл від штаму "Дельта" збільшується.

Вчені провели дослідження щодо необхідності бустерної дози COVID-вакцини Sinovac. За їх даними, третя доза збільшує ефективність антитіл від штаму "Дельта" більш ніж у 2,5 раза

Про це пише Reuters.

За даними вчених, через чотири тижні після бустерної дози Sinovac ефективність антитіл проти штаму "Дельта" збільшується більш ніж у 2,5 раза в порівнянні з другою дозою через такий же проміжок часу.

У дослідженні брали участь зразки від 66 учасників, у тому числі 38 добровольців, які отримали дві або три дози вакцини.

Читайте такожУ США третю дозу вакцини Pfizer можуть схвалити вже до 20 вересняВідзначається, що попередні дослідження показали, що COVID-вакцина Sinovac ефективна:

на 65,9% - проти симптоматичного перебігу COVID-19;

на 87,5% - у запобіганні госпіталізації;

на 90,3% - у запобіганні переведенню в реанімацію;

на 86,3% - проти смерті від ускладнень.

Вакцинація від COVID-19 в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася ще 24 лютого. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленої в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, і Spikevax американської компанії Moderna.

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 10 серпня, Україна отримала понад 5 мільйонів доз вакцини CoronaVac від китайської компанії.

Станом на 6 вересня, з початку прищеплювальної кампанії щеплено 5581418 осіб, з них отримали одну дозу - 5581416 осіб повністю імунізовані та отримали дві дози - 4208085 осіб, з них двоє отримали одну дозу за кордоном. Всього проведено 9789501 щеплення.

Автор: Анастасія Горбачова