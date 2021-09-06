Найбільше нових випадків інфікування COVID-19 в Києві, Чернівецькій та Одеській областях.

За минулу добу в Україні виявили 773 нових хворих на COVID-19. Найбільше – у Києві.

Як свідчать дані МОЗ України, серед виявлених нових хворих – 62 дитини на 8 медпрацівників. Госпіталізували 635 осіб, летальних випадків - 18, одужали - 457 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 298 307 осіб, одужали - 2 213 177 осіб, летальних випадків - 54 001.

Тест на коронавірус в Україні: що відомо

Вчора протестували методом ПЛР - 11 283 особи, методом ІФА - 1 879 осіб, експрес-тестами - 9853 особи.

Всього вдалося провести 12 108 589 тестувань загалом.

Як писав УНІАН, у трьох областях України, а саме Луганській, Херсонській, Чернівецькій, та місті Києві показники захворюваності на COVID-19 не відповідають показникам "зеленої" зони.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

41 787 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу. Одну дозу отримали 12 367 людей, повністю імунізовані - 29 420 людей.

Протягом доби працювали 328 мобільних бригад, 973 пункти щеплення та 347 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 581 418 людей, з них отримали одну дозу – 5 581 416 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 208 085 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 789 501 щеплення.

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва