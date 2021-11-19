Перший відомий випадок зараження коронавірусом стався 11 грудня 2019 року.

Доктор Майкл Воробей, керівник відділу екології та еволюційної біології Університету Аризони назвав ім'я першого у світі пацієнта з коронавірусом. Це була продавчиня Вей Гуйсянь, що працювала на ринку в Ухані.

Про це повідомляє The Guardian.

Воробей зауважив, що перший відомий випадок захворювання на COVID-19 виявили у продавчині морепродуктів на ринку в Ухані.

Читайте такожДерждеп США закликав ВООЗ продовжити дослідження походження коронавірусуЗгідно з оновленими даними, перший відомий випадок зараження коронавірусом стався 11 грудня 2019 року у жінки, що працювала на уханьському ринку Хуанань. Її ім’я - Вей Гуйсянь.

У попередньому звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я зазначалося, що перший випадок стався з 41-річним бухгалтером-чоловіком, який жив в десятках кілометрів від ринку. На думку вченого, ВООЗ неправильно витлумачила ранні терміни пандемії COVID-19.

Спеціаліст команди ВООЗ Пітер Дашак визнав помилку, виявлену вченим.

Походження коронавірусу

З початку пандемії коронавірусу минуло майже два роки, однак вчені з усього світу й досі не можуть пояснити походження вірусу. Над цим працюють не лише вчені, а й спецслужби різних країн.

У жовтні Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про створення науково-консультативної групи з походження нових патогенів (SAGO). Її мета - визначити походження коронавірусу та краще підготуватися до спалахів інших смертельних патогенів.

Команда розгляне, чи справді вірус передавався від тварин до людей на ринках в Ухані або просочився унаслідок нещасного випадку в лабораторії.

У ВООЗ не виключають, що коронавірус міг бути створений у китайській лабораторії. Очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебрйесус повідомив, що буде продовжено розслідування гіпотези, що вірус поширився в результаті лабораторного витоку.

Водночас спецслужби США заявили, що вони, можливо, ніколи не зможуть остаточно визначити походження коронавірусу, проте версію, що COVID-19 розробили як біологічну зброю відкинули.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що, на його думку, до появи у світі коронавірусу має відношення людина.

Автор: Марта Гичко