Висновки обіцяють переглянути, якщо з’являться нові докази.

Спецслужби США заявили в п’ятницю, що вони, можливо, ніколи не зможуть остаточно визначити походження коронавірусу, проте версію, що COVID-19 розробили як біологічну зброю відкинули.

Про це повідомляє Reuters.

Аналітики вважають правдоподібними версії природного походження вірусу через контакт людини з інфікованою твариною та лабораторний витік в китайській провінції.

Проте у думках фахівці розходяться, що не дозволяє дати остаточну оцінку походження COVID-19.

Читайте такожВООЗ закликає не закривати школи через коронавірусВерсію про те, що коронавірус створили як біологічну зброю, – відхилили. За словами аналітиків, прихильники цієї гіпотези не мають прямого доступу до Уханьського інституту вірусології й звинувачуються у поширенні дезінформації.

Проте чіткої впевненості, як поширився коронавірус, у фахівців немає через брак клінічних зразків і відсутності повних даних щодо ранніх випадків COVID-19 у китайській провінції.

Висновки обіцяють переглянути, якщо з’являться нові докази.

Перший спалах коронавірусу стався у грудні 2019 року в китайській провінції Ухань. Його походження досі з’ясовується фахівцями ВООЗ та окремо Сполученими Штатами.

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Автор: Яна Ставська