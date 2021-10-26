Швидке поширення коронавірусу відбувається попри те, що близько 75% населення Китаю повністю вакциновані від COVID-19

У Китаї зафіксували новий спалах коронавірусу. Протягом тижня в 11 провінціях країни виявили понад сто випадків захворювання COVID-19. Існує ризик того, що спалах пошириться і далі.

Про це заявив представник Національної комісії охорони здоров'я КНР Мі Фен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, з 17 жовтня в Китаї було кілька локальних спалахів, і вони швидко розширюються. Швидке поширення коронавірусу відбувається попри те, що близько 75% населення Китаю - а це більше мільярда людей - повністю вакциновані від COVID-19, заявив Мі Фен.

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Зазначається, що спалах вперше виявили 16 жовтня серед туристичної групи повністю вакцинованих літніх людей з Шанхаю. Наголошується, що станом на 24 жовтня із 133 випадків зараження 106 були пов'язані з 13 туристичними групами.

Наразі COVID-інфікування виявили майже у третині провінцій та регіонів країни, зокрема у Внутрішній Монголії, Ганьсу, Нінся, Ґуйчжоу та Пекіні.

Уряд вже заборонив туристичним агентствам організовувати поїздки цими регіонами, а влада Пекіну посилила обмеження на в'їзд до міста. Тепер від мандрівників з регіонів високого і середнього ризику в столиці будуть вимагати негативний тест на коронавірус і двотижневий моніторинг стану здоров'я.

Раніше, як писав УНІАН, у Китаї після нового спалах коронавірусу знову почали відкривати пункти тестування.

Пандемія коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко