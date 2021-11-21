Міністр охорони здоров'я Британії вважає, що це має бути особистий вибір громадянина.

Влада Великої Британії не має наміру запроваджувати обов'язкову вакцинацію населення від COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Саджид Джавід, коментуючи заяву австрійської влади про те, що Австрія стане першою країною в Європі, яка запровадить обов'язкові щеплення від коронавірусу, передає The Guardian.

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Міністр охорони здоров'я зауважив, що Велика Британія "ніколи не розглядатиме" питання про введення обов'язкової вакцинації для всіх громадян.

"Це має бути особистий вибір", - заявив Джавад.

Як повідомляв УНІАН, з 22 листопада Австрія запроваджує жорсткі обмеження для протидії поширенню коронавірусу в країні.

Представники влади заявили, що з лютого введуть обов’язкову вакцинацію для всього населення.

Водночас у Німеччині не виключили, що наслідують приклад Австрії і також ухвалять рішення про новий локдаун.

Тим часом зазначимо, що за статистикою більшість госпіталізованих з коронавірусом не робили щеплення проти цієї хвороби.

В Україні записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ганна Бредіхіна