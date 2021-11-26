Технічна група ВООЗ з еволюції вірусів обговорює питання про новий штам коронавірусу з колегами з Південної Африки.

Глава відділу нових хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове заявила, що для вивчення впливу нового штаму коронавірусу на вакцини необхідно кілька тижнів.

Йдеться про південноафриканський варіант B. 1.1. 529 Sars-Cov-2, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.

За її словами, на сьогодні ВООЗ відомо про майже 100 геномних послідовностях цього штаму.

Читайте такожВчені виявили новий штам коронавірусу з 32 мутаціями, який може бути стійким до вакцин-ЗМІ"Наша технічна група з еволюції вірусів обговорює це питання (про новий штам коронавірусу-ред.) з колегами з Південної Африки. Вони проведуть зустріч завтра. Зустріч скликана, щоб це обговорити", - підкреслила Керкхове.

Вона зазначила, що поки мало що відомо про цей штам, але можна точно стверджувати, що цей варіант має велику кількість мутацій.

"Планується проведення досліджень, які триватимуть кілька тижнів. Мета цієї роботи полягатиме, зокрема, в тому, щоб з'ясувати потенційний вплив цього варіанту, наприклад, на вакцини", - зазначила Керкхове.

Як повідомляв УНІАН, в ПАР виявили новий штам коронавірусу з 32 мутаціями, названий B. 1.1.529. Після цього ВООЗ скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу. Експерти ВООЗ повинні вирішити, чи є цей штам "варіантом інтересу", чи "варіантом занепокоєння".

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Автор: Ірина Погоріла