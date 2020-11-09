Експерти радять їсти більше фруктів і овочів, а також корисні жири.

Під час пандемії COVID-19 важливо дотримуватися здорового харчування, оскільки те, що людина їсть і п'є, може вплинути на здатність організму запобігати інфекціям, боротися з ними і допомогти одужанню.

Читайте такожВООЗ: пандемія коронавірусу в світі вийшла за рамки надзвичайної ситуаціїВсесвітня організація охорони здоров'я пояснила, як потрібно харчуватися під час пандемії і в разі захворювання, пише "Канал 24".

Експерти ВООЗ відзначають, що ніякі продукти і харчові добавки не сприяють профілактиці та лікуванню коронавірусу, але повноцінне харчування може підтримати імунну систему і знизити ризик розвитку хронічних станів, включаючи серцево-судинні захворювання, діабет і деяких видів раку.

Що їсти під час коронавірусу

Обмежити споживання солі та продуктів з високим вмістом натрію (наприклад, соєвого та рибного соусу) до 1 чайної ложки на день;

Використовувати йодовану сіль;

Їсти менше солодкого;

Виключити з раціону газовані напої, солодкий йогурт, концентрати фруктових соків, сиропи, ароматизоване молоко;

Свіжі фрукти кращі ніж закуски з високим вмістом цукру - печива, тістечок і шоколаду;

Потрібно пити більше води - не менше 8-10 чашок в день. Вода не тільки підтримує водно-сольовий баланс, але і допомагає обмежити споживання зайвих калорій.

Щодня їжте суміш цільнозерних злаків, таких як пшениця, кукурудза і рис, бобові, такі як сочевиця і квасоля, багато свіжих фруктів і овочів, а також деякі тваринні продукти (наприклад, м'ясо, риба, яйця і молоко).

Під час приготування замініть масло більш корисними жирами. Наприклад оливковою, соєвою, соняшниковою або кукурудзяною олією.

Також буде краще готувати їжу на пару або варити, а не смажити.

Вживання алкоголю не захищає від COVID - 19 і може бути небезпечним.

Батькам маленьких дітей експерти рекомендують дотримуватися грудного вигодовування з додаванням поживних і безпечних продуктів починаючи з 6 місяців.

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Автор: УНІАН