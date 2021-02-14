Постійна резиденція Лукашенка розкинулась на площі у 88 гектарів.

Очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко має десяток резиденцій, їздить на елітних авто та літає на ексклюзивному «Боїнгу-767».

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Про це йдеться в матеріалі «Радіо Свобода». Журналісти пригадали, як Лукашенко на фоні масових протестів проти свого режиму нещодавно критикував бізнес та називав підприємців «буржуями». Тож вирішили нагадати, як живе сам білоруський лідер.

Резиденції Лукашенка

Зазначається, що наразі відомо щонайменше 7 заміських резиденцій Лукашенка.

Постійна резиденція - це «Озерний» під Мінськом. Її територія розкинулась на площі у 88 гектарів, має парк, ліс озеро та спортивний майданчик. У XVIII столітті ці землі належали графу Тишкевичу.

Сама резиденція – це добудована та переобладнана колишня дача радянського маршала Тимошенка. Це триповерхова будівля, площа кожного поверху якої складає близько 500 кв. м.

Саме Тут Лукашенко приймав Володимира Путіна, Стівена Сігала та Жерара Депардьє.

Друга резиденція – «Заславль», розташована на березі Мінського моря і займає майже 40 га. Там є кілька особняків, тенісні корти, сад і басейн. Офіційно обидві резиденції належать до «Дипсервісу».

На батьківщині Лукашенка є резиденція «Александрія-2». Там він зупиняється під час візитів на Могилівщину. На території резиденції є кілька одноповерхових будинків, гостьові будинки, спортивний майданчик та двоповерховий котедж. Офіційно комплекс належить «Белнафтогазу».

Ще одна резиденція знаходиться на березі озера Плавна у Березинському біосферному заповіднику. Це кілька окремих ділянок загальною площею 1,4 га. Востаннє Лукашенко перебував тут понад 10 років тому.

Ще одна резиденція Лукашенка – на Прип’яті, поблизу агромістечка Лясковичі Петриківського району. На території є кілька десятків будівель, вертолітний майданчик, спортивний комплекс та гостьові будинки. Лукашенко неодноразово говорив, що він буває тут щовесни. Саме тут він прийняв Петра Порошенка у 2017 році.

Є резиденція на Браславських озерах. Це ділянка площею 14 гектарів на березі озера Волос, в заповіднику «Інтерлейк», є гостьові будинки та вертолітний майданчик. Про візит Лукашенко до цього місця повідомлялося в 2011 році, коли тут побудували сучасну магістраль.

Ще одна резиденція знаходиться у Віскулах, де була підписана історична угода про припинення існування СРСР. Резиденція вважається державною, але сам Лукашенко заявив, що відвідує її кілька разів на рік. Територія офіційно належить Національному парку «Біловезька пуща».

Окрім заміських, відомо про три резиденції Лукашенка в Мінську. Найчастіше він використовує резиденцію на Карла Маркса, 38 та Палац Незалежності на проспекті Переможців. Обидва заклади мають офіційний статус офіційних резиденцій.

Ще є резиденція у «Дроздах». Це кілька десятків будівель, а також басейн, лазня та вертолітний майданчик.

Автомобілі Лукашенка

Автопарк Лукашенка включає в себе елітні автомобілі, здебільшого європейських брендів.

Maybach 62 – екслюкзивний німецький люкс-кар, вперше помічений у 2012 році. Тоді Лукашенко казав, що машину йому «подарували». Такий автомобіль може коштувати від 367 тисяч євро до півмільйона.

Mercedes Pullman W221 – у цьому Лукашенко їхав на інавгурацію в 2011 році. Це Mercedes S-класу п'ятого покоління, вартість якого становить кілька сотень тисяч євро.

Rolls-Royce Phantom Coupe – такий автомобіль на президентських номерах був помічений восени 2016 року. Вартість машини – від 170 тис. євро.

Влітку 2017 року Лукашенко випробував електромобіль Tesla біля Палацу Незалежності. Це одна з найновіших та найпотужніших на той час моделей, вартість якої становить 100 тисяч євро.

Ці авто є найдорожчими в автопарку Лукашенко. Також його можна неодноразово помічали на Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III та на преміум-моделях Mercedes. Такі машини коштують десятки тисяч євро кожна.

Літаки Лукашенка

Ексклюзивний Boeing 767-32K (ER), який раніше належав Туркменбаші, був придбаний для Лукашенка і запущений у 2012 році. На прес-конференції в 2013 році він назвав його вартість - близько 100 мільйонів доларів.

До цього Лукашенко використовував Boeing 737-8EV, його вартість також становить близько 100 мільйонів доларів.

У 2020 році з'явилася інформація про те, що в аеропорту є діловий реактивний літак «Гольфстрім G550» , пофарбований у колір державного прапора Білорусі та з бортовим номером, який вказує, що на ньому може літати Лукашенко. Коштує такий літак близько 60 мільйонів доларів. Тоді прес-служба Лукашенко заперечила, що літак належить президенту Білорусі.

Аксесуари

У вересні 2009 року журналісти сфотографували годинник на руці Олександра Лукашенка. Це Patek Philippe Calatrava 5120j. Корпус годинника виконаний із 18-каратного жовтого золота, а ремінець – зі шкіри алігатора. Коштує такий аксесуар близько 20 тисяч євро.

У червні 2019 року Олександр Лукашенко та його син Микола з'явилися в селі Балбасово не на кортежі, а на велосипедах. Велосипед Миколи Лукашенка фірми Canyon оцінили у 7,5 тисяч євро. Велосипед має карбонову раму і є копією тих, які використовують на Тур де Франс.

У самого Олександра Лукашенка був дешевший велосипед. Пізніше його прес-секретар Наталія Ейсмант заявила, що «велосипеди були подаровані».

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Автор: УНІАН