Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що держави-члени Євросоюзу мають докласти всіх зусиль, щоб щеплення отримала якнайбільше громадян.

ЄС має достатню кількість вакцин від коронавірусу для щеплення щонайменше 70% дорослих вже поточного місяця.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«У мене є хороші новини для наших європейських громадян. ЄС дотримав слова. Наприкінці цього тижня ми доставили достатню кількість вакцин державам-членам, щоб мати можливість повністю щепити щонайменше 70% дорослих ще цього місяця. До завтра близько 500 мільйонів доз вакцин будуть розподілені у регіони Європейського Союзу», - сказала вона.

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За словами фон дер Ляєн, кампанія з вакцинації проти COVID-19 у ЄС надзвичайно прискорилася з початку року.

«Наш спільний підхід - це успіх. З цієї кризи ми вийдемо лише разом. COVID-19 ще не переможений. Але ми готові поставити більшу кількість вакцин, у тому числі проти нових варіантів (коронавірусу)», - додала президент Єврокомісії.

Вона наголосила, що держави-члени Євросоюзу мають докласти всіх зусиль, щоб щеплення отримала якнайбільше громадян.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня фон дер Ляєн заявила, що у Європейському Союзі від коронавірусної хвороби вже повністю вакциновані понад 100 млн дорослого населення.

Вакцинація проти коронавірусу в ЄС: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко