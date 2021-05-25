Японія розпочала прискорену програму масової вакцинації в Токіо та Осаці через спалахи коронавірусу в цих містах.
Як пише ВВС, військові створили центри, у яких можуть робити тисячі щеплень. Пріоритет надають людям похилого віку.
Загалом через пізнє розгортання національної кампанії з вакцинації в Японії повністю вакциновані близько 1,9% населення.
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Як повідомляється, у країні через великі ковід-спалахи у деяких лікарнях закінчуються місця і кисневі точки. На тлі такої ситуації заплановані на липень Олімпійські ігри в Токіо можуть перенести.
Нагадаємо, у Японії в лютому зафіксували нову мутацію коронавірусу COVID-19, яка відрізняється від штамів, що раніше з'явилися у світі.
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