Поряд з цим секретом важливо дотримуватися дієти, рухатися протягом дня, уникаєте куріння.

Неможливо точно знати, як довго людина проживе, але дослідження показують, що насправді ми можемо багато чого зробити, щоб значно збільшити шанси на довге і здорове життя.

На думку експертів з довголіття, серед багатьох звичок, які продовжують життя, є ознака того, що хтось проживе довге і здорове життя, пише Parade. Одне поширене помилкове уявлення про довголіття полягає в тому, що воно визначається генетикою. Доктор Еліза Ейферт Фріман пояснила, що гени відіграють невелику роль у тривалості життя - лише близько 25%. "Більш значущі фактори включають наше середовище та спосіб життя", - сказала вона.

Є один фактор, який особливо важливий..., коли мова йде про довголіття: наявність соціальних зв'язків. "Десятки досліджень довели, що соціальні зв'язки можуть прямо або побічно впливати на тривалість життя", - пояснила фахівець.

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Фріман розповіла, що у людей з більш широкими соціальними зв'язками ймовірність передчасної смерті на 45% нижча, ніж у людей, у яких їх немає. "Люди, які мають більшу соціальну підтримку мають краще психічне здоров'я, серцево-судинну систему, імунологічне функціонування, когнітивні здібності, стійкість, задоволеність життям, реакцію на стрес", - ділиться вона.

"Ми також знаємо, що протилежність соціальних зв'язків - самотність і ізоляція - шкідлива для нашого довголіття", - зазначила фахівець з довголіття і додала, що відсутність соціальних зв'язків підвищує шанси смертності на 91%.

Інші ознаки того, що ви доживете до 100 років

Окрім соціальних стосунків, є й інші ознаки того, що ви, ймовірно, проживете довге і здорове життя. Американський фахівець з геронтології Джон П. Уолш, зазначив, що довгожителі не курять.

Якщо ви рухаєтесь протягом дня, то це ще одна спільна звичка, яку ви маєте з людьми, які дожили до 100 років. Ходьба, підйом по сходах і фізична робота - все це способи цілеспрямовано внести рух в свій день.

Звичайно, дієта теж важлива. "Зокрема, люди, які хочуть збільшити свої шанси на довге життя, повинні щодня отримувати рекомендовану кількість овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, горіхів, поліненасичених жирних кислот і жирних кислот омега-3, обмежуючи при цьому червоне і оброблене м'ясо, напої з додаванням цукор, трансжири і натрій", - зазначила доктор Фріман.

Інші новини про довголіття

106-річна мешканка Австралії Кеті Макрей дала чотири поради, як прожити довге насичене і щасливе життя. Жінка не думає, що взагалі існує якийсь особливий секрет, що пояснює її довголіття. Але в першу чергу вона завжди радить людям жити повним життям, як сама це робила і продовжує робити.

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