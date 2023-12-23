Неможливо точно знати, як довго людина проживе, але дослідження показують, що насправді ми можемо багато чого зробити, щоб значно збільшити шанси на довге і здорове життя.
На думку експертів з довголіття, серед багатьох звичок, які продовжують життя, є ознака того, що хтось проживе довге і здорове життя, пише Parade. Одне поширене помилкове уявлення про довголіття полягає в тому, що воно визначається генетикою. Доктор Еліза Ейферт Фріман пояснила, що гени відіграють невелику роль у тривалості життя - лише близько 25%. "Більш значущі фактори включають наше середовище та спосіб життя", - сказала вона.
Є один фактор, який особливо важливий..., коли мова йде про довголіття: наявність соціальних зв'язків. "Десятки досліджень довели, що соціальні зв'язки можуть прямо або побічно впливати на тривалість життя", - пояснила фахівець.
Фріман розповіла, що у людей з більш широкими соціальними зв'язками ймовірність передчасної смерті на 45% нижча, ніж у людей, у яких їх немає. "Люди, які мають більшу соціальну підтримку мають краще психічне здоров'я, серцево-судинну систему, імунологічне функціонування, когнітивні здібності, стійкість, задоволеність життям, реакцію на стрес", - ділиться вона.
"Ми також знаємо, що протилежність соціальних зв'язків - самотність і ізоляція - шкідлива для нашого довголіття", - зазначила фахівець з довголіття і додала, що відсутність соціальних зв'язків підвищує шанси смертності на 91%.
Інші ознаки того, що ви доживете до 100 років
Окрім соціальних стосунків, є й інші ознаки того, що ви, ймовірно, проживете довге і здорове життя. Американський фахівець з геронтології Джон П. Уолш, зазначив, що довгожителі не курять.
Якщо ви рухаєтесь протягом дня, то це ще одна спільна звичка, яку ви маєте з людьми, які дожили до 100 років. Ходьба, підйом по сходах і фізична робота - все це способи цілеспрямовано внести рух в свій день.
Звичайно, дієта теж важлива. "Зокрема, люди, які хочуть збільшити свої шанси на довге життя, повинні щодня отримувати рекомендовану кількість овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, горіхів, поліненасичених жирних кислот і жирних кислот омега-3, обмежуючи при цьому червоне і оброблене м'ясо, напої з додаванням цукор, трансжири і натрій", - зазначила доктор Фріман.
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106-річна мешканка Австралії Кеті Макрей дала чотири поради, як прожити довге насичене і щасливе життя. Жінка не думає, що взагалі існує якийсь особливий секрет, що пояснює її довголіття. Але в першу чергу вона завжди радить людям жити повним життям, як сама це робила і продовжує робити.