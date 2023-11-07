Вчені стверджують, що щоденна мета по кроках для довголіття насправді менша, ніж багато хто вважає.

Нове дослідження виявило оптимальний темп ходьби, а також ідеальну кількість кроків, яка приносить найбільшу користь.

Науковці заявили, що безперечно мета проходити 10 тис. кроків є дуже хорошою, але щоб домогтися користі, насправді не потрібно так багато ходити, пише Eatthis. Дослідження показало, що 8000 кроків - це нова магічна кількість щоденних кроків, яка продовжить життя.

Вчені провели метааналіз даних 12 міжнародних досліджень, що охопили понад 110 тис. учасників. Провідний автор дослідження Франсиско Б.Ортега, професор кафедри фізичного виховання і спорту Університету Гранади пояснив: "Багато людей думають, що для користі для здоров'я треба проходити близько 10 тис. кроків в день, але це твердження не мало ніякої наукової бази. Ми вперше показали, що чим більше кроків ви робите, тим краще, і що не існує надмірної кількості кроків".

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Це дослідження дало перші наукові докази того, що кількість щоденних кроків може знизити ризик ранньої смертності. Середня довжина кроку становить близько 30 дюймів для чоловіків і 26 дюймів для жінок, тому проходження 8000 кроків на день відповідає приблизно чотирьом милям. Крім того, дослідження показало, що ходьба в швидкому темпі пов'язана зі зниженням ризику ранньої смерті, незалежно від того, скільки кроків людина проходить в день.

"Дослідження дає людям чіткі і легко вимірювані цілі", - зазначила Есме Баккер, один з провідних авторів дослідження з Університету Гранади. Вона зазначила, що рахувати їх стало набагато простіше, оскільки "в наші дні у більшості людей є смартфон або розумні годинники".

Хотьба для здоров'я

Суперечки про те, скільки кроків потрібно проходити за день, щоб була користь для здоров'я ведуться вже давно. Багато людей сходяться на кількості в 10 тис. Так, журналістка видання Independent Челсі Рітшель розповіла, як дала новорічну обіцянку щодня проходити 10 тис. кроків, і що з цього вийшло.

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