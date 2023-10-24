Дослідження Університету Південної Австралії спростувало поширену думку про те, що люди, які худнуть, повинні відмовлятися від вживання мигдалю. Вони довели, що можна їсти мигдаль і при цьому худнути.
У найбільшому дослідженні такого роду фахівці виявили, що включення мигдалю в дієту з обмеженням калорій не тільки допомагає людям схуднути, але і покращує кардіометаболічне здоров'я, пише Scitechdaily.
Вивчаючи вплив дієт з обмеженням калорій, доповнених мигдалем або закусками, багатими вуглеводами, дослідники виявили, що обидві дієти успішно знижують масу тіла приблизно на 7 кг.
Дослідник UniSA доктор Шарая Картер зазначив, що дослідження показало, як горіхи можуть сприяти здоровому харчуванню для контролю ваги та кардіометаболічного здоров'я.
"Горіхи, включаючи мигдаль, - чудова закуска. Вони багаті білком, клітковиною, вітамінами і мінералами, але також мають високий вміст жирів, що може асоціюватися у людей зі збільшеною масою тіла" - пояснив Картер.
Однак, за його словами, горіхи містять ненасичені жири – або здорові жири – які можуть покращити рівень холестерину в крові, полегшити запалення та сприяти здоров'ю серця.
Картер розповів, що як горіхова, так і безорехова дієта призвели до зниження маси тіла приблизно на 9,3% за час дослідження. Однак, дієти з додаванням мигдалю також продемонстрували значущі зміни, які можуть привести до поліпшення кардіометаболічного здоров'я в довгостроковій перспективі.
"Крім того, горіхи мають додаткову перевагу: ви довше відчуваєте себе ситим, що завжди є плюсом, коли ви намагаєтеся контролювати вагу", - зазначив фахівець.
Як зазначило видання, ці результати ще раз доводять, що дієтологи можуть рекомендувати мигдаль як частину збалансованої дієти для схуднення.
Проблема ожиріння у світі
Вчені вже давно звернули увагу на проблему ожиріння і закликають всіляко боротися з цим. При цьому два роки тому в дослідженні Світового банку зазначалося, що збільшення кількості людей з ожирінням негативно впливає на світову економіку, здоров'я людства і загальний рівень добробуту. За оцінкою Світового банку, понад 2 млрд людей мають надлишкову вагу або страждають на ожиріння.