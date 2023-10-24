Нове революційне дослідження розкрило правду про те, чи можна їсти мигдаль для схуднення.

Дослідження Університету Південної Австралії спростувало поширену думку про те, що люди, які худнуть, повинні відмовлятися від вживання мигдалю. Вони довели, що можна їсти мигдаль і при цьому худнути.

У найбільшому дослідженні такого роду фахівці виявили, що включення мигдалю в дієту з обмеженням калорій не тільки допомагає людям схуднути, але і покращує кардіометаболічне здоров'я, пише Scitechdaily.

Вивчаючи вплив дієт з обмеженням калорій, доповнених мигдалем або закусками, багатими вуглеводами, дослідники виявили, що обидві дієти успішно знижують масу тіла приблизно на 7 кг.

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Дослідник UniSA доктор Шарая Картер зазначив, що дослідження показало, як горіхи можуть сприяти здоровому харчуванню для контролю ваги та кардіометаболічного здоров'я.

"Горіхи, включаючи мигдаль, - чудова закуска. Вони багаті білком, клітковиною, вітамінами і мінералами, але також мають високий вміст жирів, що може асоціюватися у людей зі збільшеною масою тіла" - пояснив Картер.

Однак, за його словами, горіхи містять ненасичені жири – або здорові жири – які можуть покращити рівень холестерину в крові, полегшити запалення та сприяти здоров'ю серця.

Картер розповів, що як горіхова, так і безорехова дієта призвели до зниження маси тіла приблизно на 9,3% за час дослідження. Однак, дієти з додаванням мигдалю також продемонстрували значущі зміни, які можуть привести до поліпшення кардіометаболічного здоров'я в довгостроковій перспективі.

"Крім того, горіхи мають додаткову перевагу: ви довше відчуваєте себе ситим, що завжди є плюсом, коли ви намагаєтеся контролювати вагу", - зазначив фахівець.

Як зазначило видання, ці результати ще раз доводять, що дієтологи можуть рекомендувати мигдаль як частину збалансованої дієти для схуднення.

Проблема ожиріння у світі

Вчені вже давно звернули увагу на проблему ожиріння і закликають всіляко боротися з цим. При цьому два роки тому в дослідженні Світового банку зазначалося, що збільшення кількості людей з ожирінням негативно впливає на світову економіку, здоров'я людства і загальний рівень добробуту. За оцінкою Світового банку, понад 2 млрд людей мають надлишкову вагу або страждають на ожиріння.

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