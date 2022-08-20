Використання спиртового розчину йоду чи розчину Люголя є неефективним та завдасть лише шкоду, підкреслили у МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я України нагадало основні правила йодної профілактики у разі радіаційної аварії. Під час такої аварії важливо захистити свій організм.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

"У разі аварії на ядерних установках атомної станції може відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших радіонуклідів. В результаті викиду може утворитися радіаційна хмара, яка по своїй протяжності може забруднювати ґрунт, поверхні, їжу та воду. Крім того, опади з хмари можуть осідати на шкірі та одязі людини. Так виникає зовнішнє опромінення, а при споживанні забруднених харчових продуктів – внутрішнє. Значна частина викидів містить радіоактивний йод, або так звані радіоактивні ізотопи йоду ("поганий йод"). Якщо не вживати заходів захисту, то в такому разі радіоактивний йод дуже легко і швидко поглинається щитоподібною залозою (особливо у дітей) і може призвести до її захворювань", - повідомили у Міністерстві.

Також українцям нагадали, що значний ризик для здоров’я має внутрішнє опромінення, під час нього радіоізотопи потрапляють в організм людини, коли вона вдихає повітря або споживає забруднені продукти.

Для того, щоб зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу, використовується калій йодид. Такий захід називають йодною профілактикою. Препарат викликає блокування щитоподібної залози, що перешкоджає накопиченню в ній радіоізотопів йоду.

Коли слід вживати йодид калію?

Приймати профілактичну дозу йодиду калію потрібно тільки після офіційного оповіщення про загрозу викиду радіації. Таке оповіщення проводять місцеві органи виконавчої влади всіма доступними засобами масової інформації.

"Оптимальний ефект йодної профілактики досягається при завчасному прийомі препарату за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари. Прийом препарату залишається ефективним одночасно з надходженням "хмари" та через 6 годин після. Не рекомендуємо прийом препарату через 24 годин після надходження хмари", - повідомили у МОЗ.

Де можна взяти йодид калію?

Українцям нагадали, що держава закупила необхідну кількість цього препарату. У разі аварії у кожному регіоні оперативно визначать пункти видачі калію йодиду. Якщо ж аварія вже сталася, то людям не варто залишати місце укриття до офіційних повідомлень місцевої влади та чекати на офіційні сповіщення.

В яких дозах приймати йодид калію?

Дітям до 1 місяця (немовлятам й малюкам, які перебувають на грудному вигодовуванні) – потрібно давати 16 мг,

дітям від 1 місяця до 3 років – 32 мг,

дітям від 3 до 12 років – 62,5 мг,

підліткам від 13 до 18 років, дорослим до 40 років, вагітним та матерям, які годують грудьми – 125 мг,

людям старшим за 40 років калій йод не призначають.

Що буде після прийому йодиду калію, які можуть бути наслідки?

Цей препарат тимчасово блокує функції щитоподібної залози. Проте одноразове введення йодовмісних препаратів практично не позначається на стані здоров'я дітей та дорослих.

"Але якщо приймати такі препарати протягом тривалого часу і у неправильному дозуванні, підвищується ризик зниження функції щитоподібної залози. Отже, приймати йодовмісні препарати для профілактики не варто. Використання спиртового розчину йоду чи розчину Люголя є неефективним та завдасть лише шкоду!", - додали у МОЗ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МОЗ розповіли про основні правила поведінки під час радіаційної аварії.

Вас також можуть зацікавити новини: