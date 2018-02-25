В аквапарку Києва частина даху впала на дитину - ЗМІ

Дитину госпіталізували у лікарню, на щастя, травми виявилися несерйозними і вже через кілька годин вона була вдома.

Вчора, 24 лютого, в аквапарку в київському торговому центрі частина даху впала на дитину. Про це повідомляє "Київ Оперативний". «Дитину відразу госпіталізували у лікарню, на щастя, травми виявилися несерйозними і вже через кілька годин сім'я була вдома», - сказано в повідомленні. Зазначається, що інцидент стався близько 18.00 24 лютого.

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