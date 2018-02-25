В аквапарку Києва частина даху впала на дитину - ЗМІ
17:25, 25 лютого 2018Інциденти
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Дитину госпіталізували у лікарню, на щастя, травми виявилися несерйозними і вже через кілька годин вона була вдома.
В аквапарку Києва частина даху впала на дитину / фото УНІАН
Вчора, 24 лютого, в аквапарку в київському торговому центрі частина даху впала на дитину.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
«Дитину відразу госпіталізували у лікарню, на щастя, травми виявилися несерйозними і вже через кілька годин сім'я була вдома», - сказано в повідомленні.
Зазначається, що інцидент стався близько 18.00 24 лютого.
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