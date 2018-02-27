У Львові спалахнула шахта ліфта в дев’ятиповерхівці

Причина виникнення займання встановлюється.

У Львові внаслідок пожежі в ліфтовій шахті з будинку було виведено троє людей.

Увечері, 26 лютого, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вул. Шафарика, 14, передає прес-служба Головного управління ДСНС у Львівській області.

Зазначається, що пожежа виникла в ліфтовій шахті дев’ятиповерхового житлового будинку.

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«На місце події було негайно направлені пожежно-рятувальні відділення м. Львова. Вогнеборці за лічені хвилини прибули на місце події та оперативно приступили до ліквідації займання. З метою гарантування безпеки мешканцям будинку на вулицю було виведено 3 особи», - йдеться у повідомленні.

До ліквідації займання залучалось 2 одиниці спецтехніки та 8 чоловік особового складу. Причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.