США разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини зустрілися в суботу, 20 грудня, у Маямі, аби оцінити реалізацію першого етапу перемирʼя в Газі та обговорити підготовку до другого. Про це повідомив спецпредставник Трампа Стів Віткофф на своїй сторінці у соцмережі X.
"Перша фаза принесла певні результати, зокрема розширення гуманітарної допомоги, повернення тіл заручників, часткове виведення військ та зменшення військових дій", - зазначив він.
Під час обговорення другого етапу учасники перемовин наголосили на необхідності створення в Газі керівного органу під єдиною владою Гази для того, аби захистити цивільне населення та підтримати громадський порядок.
"Ми також обговорили заходи регіональної інтеграції, зокрема спрощення торгівлі, розвиток інфраструктури та співпрацю в галузі енергетики, водопостачання та інших спільних ресурсів, як необхідні для відновлення Гази, регіональної стабільності та довгострокового процвітання", - додав Віткофф.
Також спецпредставник Трампа повідомив, що найближчим часом планується створити Раду миру як перехідної адміністрації для цивільних, безпекових та відновлювальних напрямків.
"Ми розглянули наступні кроки у поетапному впровадженні Комплексного плану миру для Гази, підкресливши важливість послідовності, координації та ефективного моніторингу у партнерстві з місцевими інституціями Гази та міжнародними партнерами", - зауважив Віткофф.
За його словами, учасники переговорів підтверджують свою повну прихильність до 20-пунктного плану президента США та закликають всі сторони дотримуватися своїх зобовʼязань, проявляти стриманість та співпрацювати з механізмами моніторингу.
Мирні ініціативи США - останні новини
Раніше Reuters повідомляв, що спеціальний російського лідера Володимира Путіна Кирило Дмитрієв вирушив до США для переговорів щодо України. За інформацією джерела видання, будь-яка зустріч між Дмитрієвим і українськими переговірниками виключена.
"Тристоронні контакти з українською стороною не плануються", - сказав співрозмовник агентства.
Згодом Дмитрієв розкрив перші деталі переговорів США та Росії у Маямі. Він наголосив, що перемовини зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером "відбуваються конструктивно".
За його словами, зустріч російської та американської сторін продовжиться у неділю, 21 грудня.