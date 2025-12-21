У Силах оборони припустили, що українців цілеспрямовано викрали для політичної або інформаційної атаки.

Перетин російськими військами кордону України в селі Грабівське Сумської області та вивезення понад 50 цивільних українців до Росії схоже на провокацію.

Таку думку висловив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Суспільного. Він пояснив, що наразі активність окупантів на Сумщині не є максимальною, їхні дії не виглядають, як спроба створити локальний прорив.

"Не схоже, що росіяни намагаються намалювати велику операцію. Це виглядає як якась... локального штибу провокація на напрямку, який раніше не був, скажімо так, ключовим", - прокоментував Трегубов.

За його словами, викрадення росіянами жителів села було саме частиною цієї провокації. Зокрема, у Силах оборони припустили, що українців цілеспрямовано викрали для політичної або інформаційної атаки.

Ситуація навколо Грабовського

Сьогодні офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій повідомив, що Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабовського, звідки росіяни вивезли понад 50 цивільних - чоловіків і жінок старшого віку. Майже всі вивезені жителі села раніше відмовлялися евакуюватися.

Учора пізно ввечері з'явилася інформація від старости Грабівського Людмили Кремезної про те, що окупанти в ніч на 20 грудня зайшли в населений пункт і вивезли звідти людей.

Видання Кордон.Медіа писало, що людей вивезли в РФ для проведення так званих фільтраційних заходів.

