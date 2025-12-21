Наразі броньованим транспортом вивозять навіть тих, хто раніше відмовлявся від евакуації.

З прикордонних громад Сумської області проходить евакуація цивільних після повідомлень про те, що російські війська вивезли з прикордонного села області його жителів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров. "З Краснопільської громади броньованим транспортом евакуювали частину мешканців, які раніше відмовлялися від евакуації. Наразі вони перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу", - деталізував Григоров.

За словами голови ОВА, евакуюють усіх людей, які подали заявки. Евакуація проходить у взаємодії з волонтерами та відповідними службами.

"Ворог не залишає вибору мешканцям населених пунктів біля кордону. Єдиний правильний крок – евакуація заради збереження життя", - написав Григоров.

Свіжа інформація від Григорова про евакуацію з'явилася після даних ЗМІ про те, що на Краснопільщині Сумської області російські війська зайшли в прикордонне село і вивезли звідти людей. Хоча у своєму дописі голова ОВА прямо не пов'язував евакуацію з такими даними ЗМІ.

Інформація про вивіз у РФ українців на Сумщині

Увечері 20 грудня видання "Кордон.Медіа" повідомило, що у ніч на 20 грудня російські війська зайшли до прикордонного села Грабовське Сумської області. Там перебували цивільні мешканці, які раніше письмово відмовилися від евакуації.

За даними видання окупанти відправили до РФ понад півсотні мешканців цього села для проведення так званих фільтраційних заходів.

Журналісти також повідомляють про подальший рух російських підрозділів у напрямку хутора Високий та села Рясне. В останньому станом на ранок 20 грудня теж перебували цивільні. Однак ввечері розпочалася евакуації.

