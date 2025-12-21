Адміністрація французького президента наголосила, що переговори з Кремлем будуть проводитися "в повній прозорості" з президентом України Володимиром Зеленським.

Єлисейський палац відреагував на сигнали про готовність російського диктатора Володимира Путіна до діалогу з президентом Франції Еммануелем Макроном.

У повідомленні йдеться, що Єлисейський палац вітає готовність Путіна до телефонної розмови з Макроном і найближчими днями оголосить, як і коли вона відбудеться.

"Можна вітати те, що Кремль публічно дає згоду на цю ініціативу. Найближчими днями ми проінформуємо про найкращий спосіб організації розмови", - йдеться в повідомленні, яке цитує BFMTV.

Однак адміністрація французького президента наголосила, що будь-які переговори з Кремлем проводитимуться "в повній прозорості" з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, і що їхньою метою є досягнення "міцного і довгострокового миру" для українського народу.

"Вторгнення в Україну і впертість Путіна поклали край будь-якій можливості діалогу за останні три роки. Тепер, коли перспектива припинення вогню і мирних переговорів стає яснішою, знову корисно поговорити з Путіним", - наголосили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, крайня телефонна розмова Макрона з Путіним відбулася 1 липня. Вона стала першою за три роки. Тоді вони змогли лише визнати свої розбіжності щодо питання України.

Можливі переговори Путіна і Макрона: що відомо

19 грудня Макрон заявив, що Євросоюзу доведеться безпосередньо вести переговори з Путіним, якщо зусилля США досягти миру в Україні проваляться. Також він висловив незадоволення тим, що Європа виключена з переговорів із РФ.

Після цього прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Путін не проти поговорити з Макроном про Україну.

