Повідомляється, що українські військовослужбовці роблять усе, щоб вибити окупантів.

Прямо зараз у селищі Грабівське Сумської області тривають бої з метою вибити російських окупантів з української території. Військові спростовують чутки, що розійшлися соцмережами, щодо сусіднього селища Рясне.

Попри панічні повідомлення, російських військ там немає, село під контролем України, йдеться в публікації у Facebook Угруповання Об'єднаних сил.

Ситуація навколо селища Грабівське - що відомо

20 грудня з'явилася інформація про те, що окупанти проникли на територію селища і вивезли звідти в Росію понад 50 мирних жителів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у ЗСУ невдовзі підтвердили прорив і заявили, що росіяни пішли в наступ переважаючими силами. Тож, через натиск ворога, українським підрозділам довелося залишити кілька позицій у районі Грабовського.

